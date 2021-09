Mulher chama Bolsonaro de genocida no programa de Patrícia Abravanel e viraliza - Reprodução/SBT

Mulher chama Bolsonaro de genocida no programa de Patrícia Abravanel e viralizaReprodução/SBT

Publicado 07/09/2021 12:47 | Atualizado 07/09/2021 12:56

Rio - Nesta terça-feira, o "Vem Pra Cá", programa apresentado por Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano no SBT, cobriu as manifestações populares à favor e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em um determinado momento, uma repórter da emissora fazia um link ao vivo quando a entrevistada chamou o presidente de "genocida".

"Fora Bolsonaro genocida. Chega, já deu, já passou. Já tem cinco anos de sofrimento esse país", disse a entrevistada em Brasília após questionamento da repórter sobre o por quê da manifestação. A cena viralizou na web porque a apresentadora é casada com o Ministro das Comunicações, Fábio Faria.

"Te amo moça que declarou FORA BOLSONARO ao vivo no programa da Patrícia Abravanel", escreveu uma pessoa. "Eu te amo mulher que chamou o Bolsonaro de genocida em rede nacional no programa da Patrícia Abravanel", disse outra. "Deixou ela com cara de tacho", frisou mais uma.

te amo moça que declarou FORA BOLSONARO ao vivo no pg da Patrícia Abravanel pic.twitter.com/2FwYoA0YqW — Drii (@drik_ni) September 7, 2021 Eu te amo mulher que chamou o bolsonaro de genocida em rede nacional no programa da Patrícia Abravanel, eu te amo. #ForaBolsonaro #ForaBolsonaroGenocida #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/N0YXYrxF9C — Mía (@Guccinczy) September 7, 2021 te amo moça que soltou um "fora bolsonaro genocida" pra repórter do sbt bem na hora do programa da patricia abravanel e deixou ela com cara de tacho, te amo pic.twitter.com/84B7H4tc8I — jhennifer. (@coment_jhenni) September 7, 2021

KKKKKKKKKKKKKKK O PROGRAMA DA PATRÍCIA ABRAVANEL ENTREVISTANDO PESSOAS NA MANIFESTAÇÃO E SÓ DEU PESSOAS CONTRA O GOVERNO CHAMANDO BOLSONARO DE GENOCIDA E TALS

A CARA DELA TIPO pic.twitter.com/KDHvJpPUGV — (@est_e_vao) September 7, 2021