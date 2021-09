Netflix divulga trailer da nova temporada de Sex Education - Reprodução/YouTube

Publicado 07/09/2021 15:08

São Paulo - A espera acabou! Isso porque a Netflix divulgou nesta terça-feira, 7, o trailer da próxima temporada de Sex Education. O seriado volta com oito episódios após um hiato de 20 meses devido à pandemia da covid-19.

"Falta só uma semana para ver se a Maeve descobriu que o Otis mandou a-q-u-e-l-a mensagem", publicou o perfil oficial do serviço de streaming no Twitter.

Nesta temporada, Otis, personagem de Asa Butterfield, está fazendo sexo casual, Eric, intérprete de Ncuti Gatwa, e Adam, feito por Connor Swindells, assumem o relacionamento de forma oficial, e Jean, Gillian Anderson, tem um bebê a caminho.

O novo elenco inclui nomes como Jason Isaacs, que dará vida ao Peter Groff, o irmão mais velho de Michael Groff, personagem de Alistair Petrie; Dua Saleh, que fará Cal, um estudante não-binário; e Indra Ové como Anna, mãe adotiva da meia-irmã de Maeve.

A Netflix disponibilizará 3ª temporada de Sex Education a partir do dia 17 setembro. O trailer sobre a terceira temporada pode ser conferido no seguinte endereço no YouTube: