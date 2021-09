Armando Babaioff vive o personagem Thales na reta final de ’Ti Ti Ti’ - TV Globo / Alex Carvalho

Publicado 09/09/2021 07:00

Rio - Aos 40 anos, o ator Armando Babaioff está adorando reassistir às cenas de seu personagem, Thales, na novela "Ti Ti Ti", que está sendo reprisada no "Vale a Pena Ver De Novo", na TV Globo. Em 2010, quando a novela foi ao ar pela primeira vez, Babaioff tinha apenas 29 anos. Na trama, o ator interpreta um surfista homossexual que se casa com Jaqueline Maldonado, vivida por Claudia Raia, mas é apaixonado por Julinho (André Arteche). O folhetim está em sua reta final e, em outubro, será substituído pela reprise de "O Clone", de Glória Perez.

"O Thales é um personagem solar, que chega na trama para trazer luz e com ela possibilidades de novos rumos. Um personagem que se deixa influenciar e experimentar. Isso me atraiu. A possibilidade de contar a história de um personagem real, sem estereotipá-lo", diz o ator, que Estava curioso em me assistir depois de tanto tempo, ver as minhas escolhas na época. É sempre bom se rever em um trabalho, um registro no tempo e olhar. Agora com distanciamento consigo ter uma real dimensão do que esse trabalho representou para mim. Tem um público que me escreve desde que a reexibição começou e que está atento a esse momento da novela em que meu personagem aparece, nem que eu quisesse esquecer seria possível", diz Babaioff, relembrando que seu Thales surge na história quando a novela já está em sua reta final.

O ator classifica "Ti Ti Ti" como um dos seus mais importantes trabalhos. "Esse trabalho foi um divisor de águas na minha carreira. Um personagem que entrou na trama em um capítulo alto e com uma responsabilidade muito bem definida. Eu precisava acertar, não existia outra possibilidade. A novela já era um sucesso, o elenco estava totalmente entrosado e de repente entra um personagem na história que daria uma reviravolta na vida de vários personagens", relembra.

"Precisei entender muito tecnicamente qual era o objetivo dele e a partir daí, comecei a investir de que forma faria isso. Foi um trabalho que me deu a oportunidade de mostrar uma maturidade de cena. E principalmente, acertar as escolhas. Sempre me preocupei em não estereotipar a relação de Thales e Julinho, eu queria que o público conseguisse enxergar as dores do ser humano, que olhassem por esse viés de humanidade e acho que consegui", comemora o ator, que aprova a abordagem da novela sobre sexualidade.

Thales recorda que recebeu muitas mensagens de pessoas que estavam passando por esse processo de descoberta. "As abordagens do público foram mais variadas. Mas as mais marcantes foram as de jovens que me paravam pra dizer em como a novela e a trama do personagem ajudaram na discussão sobre sexualidade dentro de casa. Foi a primeira vez que entendi o tamanho que uma novela pode ter na educação de um país, em quebrar preconceitos, em se discutir temas que são caros para a sociedade. Com esse personagem eu entendi o que é ser visto por milhões de brasileiros que estavam felizes por se verem representados".

Elenco entrosado

Armando Babaioff entrou na novela na reta final e ficou apreensivo por encontrar o elenco já afinado. Mas o ator foi surpreendido pela recepção que teve e pela ajuda de Claudia Raia. "Como eu entrei na trama em um capítulo muito avançado, eu fiquei longe do set por muitos meses, não participei de preparação alguma, nem aprendi a surfar. Quando finalmente cheguei, encontrei, como disse, um elenco extremamente afinado e por um momento me acanhei. Por sorte, comecei a gravar as primeiras cenas em Saquarema, no litoral do Rio, e isso foi muito bom por que saímos todos do estúdio e fomos para o meio da natureza, da praia. Era como se estivéssemos começando do início".

"Minha primeira cena foi com a Claudia Raia. Ela sempre com um astral maravilhoso, me pegou pelo braço e me chamou para dar uma volta na areia... Ela conversou muito comigo me contando as possibilidades da entrada do personagem na novela, o que poderia acontecer entre os nossos personagens... uma conversa franca entre uma colega e seu parceiro de cena, com uma generosidade, técnica, conhecedora do ofício, algo que só existe entre grandes atrizes. Claudia é uma das maiores contracenas que já tive, aprendi e aprendo muito com ela. Tanto que quando a novela terminou eu dediquei a ela esse personagem.

Planos

Com a pandemia de covid-19, Babaioff teve que interromper seus planos relacionados ao teatro. Ele estava em cartaz com a peça "Tom na Fazenda", do autor canadense Michel Marc Bouchard e direção de Rodrigo Portella. Mas o ator está ansioso para voltar aos palcos e fala sobre o que pretende fazer quando tudo estiver liberado. "Teatro! Teatro! Teatro! Não vejo a hora de poder viajar com 'Tom na Fazenda' por todo o Brasil e retomando a agenda internacional interrompida pela pandemia".