Carlinhos Brown no 'The Voice Kids'Reprodução/Globo

Publicado 08/09/2021 11:35

Carlinhos Brown não conteve a emoção durante o The Voice Kids, na TV Globo. No programa deste domingo, o artista teve de escolher os favoritos na fase do 'tira-teima'.

Ele acabou escolhendo Elis Cristine e Helloysa do Pandeiro. "Estou perdido porque é muito bom. Meu Deus do céu! Foi incrível o que aconteceu no dia de hoje com o talento de vocês. Realmente é muito difícil. Foi uma das mais difíceis que já enfrentei", afirmou enquanto analisava as performances das crianças.De coração apertado ao ter de eliminar os outros dois candidatos, Carlinhos não resistiu e fez um convite: "Maria Alice, agora sou eu que te peço uma chance, que vire a cadeira pra mim. Você topa gravar um single comigo? Allonso isso se estende a você também".O baiano elogiou toda a equipe que acompanhou no The Voice Kids no domingo. "Foi incrível o que aconteceu no dia de hoje, com o talento de vocês e o que vocês representam para a cultura, na música popular brasileira. O que quero é só que vocês tenham consciência de que são fortes e que este é um lugar onde se passa para cumprir tarefas, e é uma vitória estar aqui", concluiu.