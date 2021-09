Nego do Borel - Reprodução

Publicado 08/09/2021 16:31

Rio - Na véspera do anúncio oficial da lista de participantes de "A Fazenda 13", alguns famosos cotados para o reality da Record TV perderam seguidores. Em levantamento exclusivo feito pelo BR Media Group para o iG Gente, nomes como Nego do Borel e Bil Araújo perderam seguidores. Já Medrado, que participou do Power Couple Brasil, disparou em números de fãs no Instagram.

Com base na análise feita pela consultoria, Medrado teve um crescimento de 17% em seu perfil oficial no Instagram. A ex de Claytão chamou atenção pelas tretas dentro do reality de casal e pode surgir na atração mais famosa da Record TV. Erasmo Viana, ex-marido de Gabriela Pugliesi, também é esperado em "A Fazenda 13" e foi o segundo nome que mais cresceu. O bonitão conta com quase dois milhões de seguidores e um aumento de 13,22% em sua base de fãs.

A ex-bailarina do Faustão Erika Schneider (+3,51%), a funkeira Tati Quebra Barraco (+2,94%) e o MC Gui (+ 0,52%) completam o top 5 dos famosos cotados para o reality que conquistaram mais seguidores durante o mês de agosto.

No topo da lista de perda de fãs aparece Bil Araújo, ex-BBB e ex-No Limite. Esperado em seu terceiro reality do ano, Arcrebiano perdeu 1,78% dos seguidores e agora conta com pouco mais de 6 milhões de fãs no Instagram. Envolvido em polêmicas com Duda Reis, Nego do Borel foi o segundo nome cotado a perder mais fãs. O decréscimo em sua conta no Instagram foi de 1,30%. Dynho Alves, que participou do Power Couple Brasil, Aline Mineiro e Gui Araújo (ex de Anitta) também perderam seguidores na véspera da divulgação da lista oficial de "A Fazenda 13".

Porém, no ranking de engajamento o cenário muda! Dynho Alves, Nego do Boral e Arcrebiano dominam o pódio de interações. Dynho, que é casado com MC Mirella e se envolveu em uma treta com Raissa Barbosa, é o líder com média de 158.604 interações. Nego do Borel aparece em segundo lugar, com média de engajamento de 133 mil.

MC Gui, conhecido por suas polêmicas recentes, aparece em quarto lugar (52.126), seguido por Gui Araújo (47.122). Apesar do término com Pugliesi, Erasmo Viana é o décimo colocado do ranking, com média de 17.651 interações.

Os primeiros nomes de "A Fazenda 13" serão conhecidos nesta quinta-feira (9), durante o programa "Hoje em Dia", da Record TV. A Fazenda estreia no dia 14 de setembro, sob comando inédito de Adriane Galisteu.