Adriane Galisteu e Ana Hickmann - Reprodução

Adriane Galisteu e Ana HickmannReprodução

Publicado 09/09/2021 09:45 | Atualizado 09/09/2021 09:45

São Paulo - A Record vai anunciar alguns dos peões de "A Fazenda 13" durante o "Hoje em Dia" desta quinta-feira. Cesar Filho e Ticiane Pinheiro vão receber Adriane Galisteu no programa para falar do reality show rural e, segundo o site Notícias da TV, Ana Hickmann teria pedido para não apresentar o matinal de hoje, pois não queria se encontrar com a substituta de Marcos Mion.

fotogaleria

A própria Record confirmou a ausência de Ana Hickmann, mas justificou que a apresentadora não vai participar do programa por conta do rodízio de apresentadores. Desde o começo da pandemia, os titulares do "Hoje em Dia" se revezam para evitar aglomerações no estúdio.

Porém, Ana fugiria de Galisteu há quase 10 dez anos. As duas tiveram um desentendimento em 2012, quando Adriane apresentou o "Muito Mais", um programa de fofoca da Band que durou pouco tempo.

Relembre a treta

Quando estava à frente do programa de fofocas, Adriane Galisteu criticou Ana Hickmann ao vivo. Ela disse que a apresentadora do "Hoje em Dia" seria "muito melhor se fosse mãe". Quem não gostou nada dessa história foi o empresário Alexandre Correa, marido de Ana. Ele se revoltou, questionou a sexualidade de Galisteu publicamente e criticou a aparência física dela.

Após essa confusão, foi a vez de Adriane se pronunciar. Em entrevista à Veja, a apresentadora reclamou do tom exaltado de Alexandre e falou que era capaz do empresário bater nela. Além disso, ainda aproveitou para dar uma alfinetada e disse que sua linha de esmaltes estava vendendo melhor que a de Ana Hickamann.

Novamente, Alexadre Correa se revoltou. O empresário disse que Adriane Galisteu só é famosa por conta do relacionamento com Ayrton Senna e falou que ela fotografa mal. Desde então, as duas apresentadoras estariam evitando frequentar os mesmos lugares, mas agora elas são contratadas da mesma emissora e deve ficar mais difícil de uma conseguir fugir da outra.