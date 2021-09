Rodrigo Carelli - Reprodução/Record

Publicado 09/09/2021 10:23 | Atualizado 09/09/2021 11:39

Rio - Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda 13", escorregou ao vivo no 'Hoje em Dia' desta quinta-feira enquanto participava da coletiva multimídia da nova edição do reality show. O momento já aconteceu na entrada dele no programa.

Na web, claro, a cena virou assunto no Twitter. "O tombo do Carelli começou foi cedo", escreveu um internauta. "O Carelli quase caindo com a cara no chão", tuitou outro. "Quase que derrubam o Carelli", postou o jornalista chico Barney.

Confira o vídeo:

