Nego do Borel - Reprodução

Nego do BorelReprodução

Publicado 09/09/2021 10:28 | Atualizado 09/09/2021 12:51

Rio - A estreia de "A Fazenda 13" acontece na próxima terça-feira, mas a Record TV já começou a divulgar o nome dos primeiros peões que serão confinados no reality. Durante o "Hoje em Dia" desta terça-feira, com a presença da apresentadora Adriane Galisteu e do diretor Rodrigo Carelli, sete nomes foram revelados. São eles: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano e Mileide Mihaile.

fotogaleria

O primeiro nome revelado foi o do ator Victor Pecoraro. "Não vamos ser hipócritas, estou indo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão", disse o ator, que garantiu que vai "cuidar dos bichinhos, colher as plantinhas e podar as ervas venenosas". Ele ainda revelou que é uma pessoa calma, mas que também sabe ser estressado, além de confiar no próprio caráter.

Na sequência, foi revelada a participação do também ator Antônio Carlos, conhecido como Mussunzinho. "Eu quero deixar uma marca de verdade, alma, coração aberto. Meu público só me conhece por personagem agora teremos a oportunidade de nos conhecermos mais", garantiu ele, que ainda revelou adorar "tomar uma birita" e uma possível inimizade com o chuveiro. "O banho... Um dia sim, um dia não", contou

Liziane Gutierrez foi a primeira mulher anunciada para a atração. Conhecida por frequentar uma festa clandestina na pandemia e insultar policiais, ela falou sobre a fama de ser barraqueira. "Eu não procuro barracos, mas não fujo deles... Eu nunca fiz barraco para aparecer, não mudo minha personalidade porque tem câmera ou não. Como já me envolvi com pessoas que também são da mídia, as coisas acabam aparecendo mais",revelou ela.

Nego do Borel foi o quarto confirmado. Cantor se envolveu em diferentes polêmicas nos últimos anos, principalmente, durante a separação com a ex-namorada Duda Reis. "Não quero falar sobre a minha ex, está tudo nas mãos da Justiça. Mas se perguntarem, eu tenho que falar porque, em algumas coisas, fui injustiçado", disse o cantor. Confiante, ele acredita que vai ficar até o final e que os problemas judiciais que possui estão nas mãos de seus advogados.

Outra confirmada foi a funkeira Tati Quebra Barraco, que garantiu não ter feito plásticas para entrar no programa e "ser verdadeira" durante o reality. "Quem me conhece sabe que eu falo o que acho, o que penso independente de qualquer coisa", disse ela. A funkeira ainda revelou ter algumas referências como Viviane Araujo, Nicole Bahls e Andressa Urach, ex-participantes de "A Fazenda".

O penúltimo nome revelado foi o de Arcrebiano, o Bil Araújo. Ex-BBB e ex-No Limite vai para o seu terceiro reality show em apenas um ano. Sua participação gerou críticas, pois ele "Vai ser uma edição surreal e não vai ter desistência, não... Em 'A Fazenda', as pessoas vão conhecer o Bil de verdade", garantiu ele. Após beijar Karol Conká no "BBB", ele disse que pretende não fazer casal no novo reality.

Para fechar, o programa divulgou o nome de Mileide Mihaile, ex-mulher do cantor Wesley Safadão. Questionada se vai amnter o pavio curto no confinamento, ela respondeu algo parecido a Bil Arujo. "A mídia fez essa mulher confusa, mas vocês vão ver a Mileide de verdade", ponderou ela, que revelou não ter medo de nada.

Após a saída de Marcos Mion da Record TV, Adriane Galisteu assume o comando da 13° edição de "A Fazenda", que estreia na próxima terça-feira, às 22h45, com 20 participantes disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão. Em 2020, a grande campeã foi a cantora Jojo Todynho, na edição com maior repercussão da história do reality nas redes sociais.