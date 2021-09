Nathalia Dill - Reprodução do Instagram

Publicado 09/09/2021 14:44

Rio - A atriz Nathalia Dill, que está celebrando 15 anos de trajetória artística, vai participar do 'Conversa com Bial', na Globo, nesta quinta-feira (9). A atriz relembra personagens marcantes da carreira, entre vilãs e mocinhas, e apresenta o mais novo trabalho como protagonista da comédia romântica 'Um casal inseparável', no qual divide cena com Marcos Veras.

Para o filme, ela precisou fazer aulas de vôlei de praia e a professora foi a ex-jogadora e campeã olímpica Jackie Silva, que participa do papo. Ainda durante a entrevista, Nathalia conta sobre a experiência da maternidade que vem experimentando há sete meses com a pequena Eva.



Já nesta sexta-feira, a atração vai celebrar os 40 anos de carreira da dupla Kleiton & Kledir. Os irmãos conquistaram o Brasil na década de 1980 e até hoje seguem cantando sucessos na MPB. Junto a Bial, eles falam sobre diferentes momentos da vida artística, assistem à primeira entrevista que concederam ao apresentador, em 1983, citam algumas de suas referências e parcerias musicais e contam como tem sido representar o Rio Grande do Sul em todo o país há quatro décadas. No programa, eles cantam números 'voz e violão' de músicas como 'Deu pra ti' e 'Vira, virou'.