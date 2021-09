Any Borges é a grande campeã do ’Ilha Record’ - Reprodução

Publicado 10/09/2021 08:11 | Atualizado 10/09/2021 08:26

Rio - Any Borges se tornou a grande campeã do reality show "Ilha Record" na noite desta quinta-feira. A ex-participante do "De Férias com o Ex" ficou com o prêmio de R$ 500 mil enquanto Pyong Lee, que ficou com o segundo lugar, levou R$ 100 mil para casa. Antes mesmo do resultado, Any falou sobre preconceito e disse que já se considerava vitoriosa.

"Eu estou muito feliz, Sabrina, só de estar na final já é uma vitória para mim. Eu passei por momentos muito difíceis lá dentro, meus amigos acompanharam um pouco, Deus também. Estou muito feliz porque eu não passei por cima de ninguém, mas passei por cima da minha ansiedade. Fui eu mesma, joguei com o coração", disse Any para a apresentadora Sabrina Sato.

"Lá dentro me chamaram de planta, falaram que iam usar da minha ansiedade para me abalar, me subestimaram, me chamaram de burra. E foi a mesma coisa aqui fora [nas redes sociais]. Me chamaram de burra, falaram que eu não ia dar conta, que eu sou fraca, isso não me abalou, só me deixou mais forte ainda", garantiu.

A influenciadora ainda mandou uma alfinetada para Pyong Lee, que participou do programa remotamente. Segundo Pyong, ele foi diagnosticado com covid-19. "Você sabe que você jogou pra caramba, né? Mas não foi dessa vez, xeque-mate em você", disse Any para o hipnólogo.

Com o prêmio, Any pretende dar entrada em um apartamento para os pais. "Uma parte eu vou investir e outra vou dar entrada em um apartamento para os meus pais no Rio".

Nanah e Claudinho levaram R$ 10 mil cada um por terem sido os ajudantes de Any na caça ao tesouro.

A Final

Any e Pyong montaram o mapa da ilha e começaram a busca pelo tesouro. Any e seus ajudantes foram os primeiros a resgatarem todos os baús, que tinham pedras de três cores diferentes. A pedra que estivesse dentro da caixa mais votada pelo público valeria três pontos, a segunda dois e a terceira um ponto apenas. Quem somasse mais pontos levaria os R$ 500 mil para casa. Any tinha mais pedras azuis, que valiam três pontos, e levou o prêmio.