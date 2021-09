Sabrina Sato comete gafes na grande final do ’Ilha Record’ - Reprodução

Publicado 10/09/2021 08:44 | Atualizado 10/09/2021 08:50

Rio - Sabrina Sato cometeu várias gafes durante a final do reality show "Ilha Record" na noite desta quinta-feira. A apresentadora se confundiu com a dinâmica de votos e errou o nome do filho de Laura Keller. "Um beijo pro João Emanuel", disse Sabrina, mas Laura corrigiu: "É Jorge Emanuel".

Em outra ocasião, Sabrina disse que as votações estavam encerradas. Mas, depois recebeu um aviso no ponto eletrônico, e voltou atrás. "Atenção gente, a votação acabou! (pausa). Ah, não. Não acabou, não. Continuem votando, gente", avisou a apresentadora.

Lucas Selfie conseguiu deixar Sabrina sem resposta ao vivo. Assim que ela informou aos participantes que a votação para escolher o ganhador de R$ 250 mil estava encerrada para anunciar a saída de seis nomes da disputa, o influenciador quis mais detalhes sobre a continuidade da dinâmica.

"Mas aí vai abrir uma nova votação? Ou vai seguir de onde parou?", perguntou o rapaz. "Peraí que eu já conto pra vocês", disse Sabrina inicialmente. "Lucas Selfie, não me complique. Isso é ao vivo", disse a apresentadora, em tom de brincadeira.

Quando Mirella levou a melhor sobre Nadja na disputa por R$ 250 mil, Sabrina tentou consolar a influenciadora. "Nadja, você chegou bem perto", disse Sabrina. No entanto, Mirella teve 79,33% dos votos enquanto Nadja teve apenas 20,67%. Na verdade, Nadja passou bem longe do prêmio. E por fim, Sabrina divertiu o público ao chamar os fãs de Nadja de "Nadjacos". "É Nadnáticos", corrigiu a influenciadora.