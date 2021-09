Tiago Leifert mostra rosto da filha pela primeira vez - Reprodução

Publicado 10/09/2021 11:15 | Atualizado 10/09/2021 11:22

São Paulo - Durante conversa no 'Mais Você', Tiago Leifert falou sobre a demissão da Globo, trabalho e a família . Ao comentar sobre a pequena Lua, filha fruto do casamento com Daiana Garbin, o apresentador mostrou pela primeira vez o rosto da bebê.