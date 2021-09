Catia Fonseca critica postura de Neymar após vitória do Brasil - Reprodução

Catia Fonseca critica postura de Neymar após vitória do BrasilReprodução

Publicado 10/09/2021 16:29

Rio - Catia Fonseca não poupou Neymar Jr. das críticas após o jogador de futebol soltar uma declaração polêmica depois da vitória do Brasil contra o Peru. A apresentadora reprovou o postura do atleta, que reclamou dos comentários feitos pela imprensa brasileira sobre sua forma física . "Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar", desabafou o astro do PSG.