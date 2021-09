Paula Fernandes - fotos Reprodução

Paula Fernandesfotos Reprodução

Publicado 10/09/2021 16:38

Rio - Nesta terça-feira, no 'The Masked Singer', tudo muda e uma nova fase na competição vai começar. Será a primeira vez que os dois grupos de mascarados se encontrarão no palco do ‘The Masked Singer Brasil’. Ainda nesta semana, o time de jurados – Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi – conta com o reforço da cantora Paula Fernandes, que entra no bolão e dá seus palpites sobre os participantes do reality. Tudo isso sob o comando de Ivete Sangalo e com Camilla de Lucas nos bastidores.