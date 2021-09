Juliette Freire - fotos Reprodução

Publicado 10/09/2021 20:50

Rio - Sem tempo para participar do 'Caldeirola do Mionzera', Juliette irá aparecer no programa de sábado de outra forma. Mion irá brincar com a campeã do BBB 21 no quadro 'Isso a Globo Mostra'. Em vídeo publicado nas redes sociais, Mion mostrou que irá reagir ao clipe dela no 'Criança Esperança'.

"Eu falei para vocês que iria dar um jeito de colocar a Juliette no Caldeirão logo, mas ela não tem data, não pode vir cantar, não pode nada. Então sabe o que vamos fazer?", disse Mion, mostrando a tela com o rosto de Juliette.

"Prepare o seu coração, para o 'Isso a Globo Mostra'", cantou parafraseando 'Disparada', sucesso de Jair Rodrigues que a campeã cantou no 'Criança Esperança'. Veja no vídeo: