Publicado 10/09/2021 23:53

Rio - Os apresentadores Ana Furtado e André Marques vão bater um papo, ao vivo, por vídeo, com Gloria Pires no 'É de Casa', da Globo, neste sábado (11). A atriz fala sobre a recuperação do marido, Orlando Morais, após a covid-19, o relacionamento e a vida durante a pandemia, sua relação com as redes sociais e vaidade.



Quem também participa é a cantora Elba Ramalho. Apaixonada pela natureza, ela faz uma participação no quadro 'Viva o Verde', onde aprende a plantar sua árvore favorita, o coqueiro.



O ator Luis Miranda participa do quadro 'Tempero de Família', em que Rodrigo Hilbert vai preparar arroz de coco, camarão e carne de fumeiro, além de beiju com goiabada e queijo coalho.