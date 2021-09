Ataque às Torres Gêmeas foi em 11 de setembro de 2001 - Reprodução

Ataque às Torres Gêmeas foi em 11 de setembro de 2001Reprodução

Publicado 11/09/2021 00:46

Rio - O atentado contra as Torres Gêmeas, nos EUA, completa exatos 20 anos neste sábado (11). Para relembrar o maior ataque terrorista de todos os tempos e analisar suas consequências na política internacional, a TV Cultura vai exibir, às 20h15, o documentário inédito 'Onde Você Estava em 11 de Setembro'?

O filme conta com depoimentos de jornalistas que estiveram no local dos atentados e sentiram, de perto, o cheiro da morte, além de mostrar o olhar de especialistas e formadores de opinião que, mesmo à distância, acompanharam o desenrolar dos acontecimentos. Relatos impressionantes do dia em que o mundo parou.