Zig Zag Arena - Reprodução

Zig Zag ArenaReprodução

Publicado 11/09/2021 14:22

Rio - No dia 28 de agosto, Fernanda Gentil se despediu do 'Se Joga'. Mas as férias da apresentadora não vão durar muito tempo. No próximo dia 3 de outubro, um domingo, a apresentadora estreia seu novo programa: o 'Zig Zag Arena'.

E neste fim de semana, a Globo resolveu aumentar a ansiedade do público com alguns spoilers sobre o novo programa. Pelas redes sociais, a emissora liberou uma foto e um vídeo do 'Zig Zag'. "Vem muito aí! Eu apertei o na contagem regressiva pra essa estreia", diz a legenda.

"Tenho muito respeito e gratidão pelo ‘Se Joga’, que foi minha porta de entrada no entretenimento. Eu me diverti, me emocionei e aprendi muito apresentando o programa nesses últimos seis meses. Foi muito especial para mim, por ir ao ar em um período tão delicado, e, justamente por isso, carregar uma missão muito nobre: a de proporcionar momentos de leveza em tempos tão difíceis”, disse a apresentadora na despedida do 'Se Joga'.