Fernanda MedradoReprodução

Publicado 11/09/2021 14:53

Rio - "A Fazenda 13" acaba de confirmar mais uma peoa. Trata-se da cantora Fernanda Medrado, que participou também neste ano do "Power Couple". O anúncio foi realizado pelo perfil do TikTok do reality show.