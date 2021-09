Marcos Mion estreia no Caldeirão - Reprodução/Twitter/Globo

Publicado 11/09/2021 16:51

Rio - Neste sábado tem mais ‘Caldeirão’ com Marcos Mion! Após o ‘Sessão de Sábado’, Juliana Paiva e Marcos Caruso – no ar em 'Pega Pega' –, disputam 30 mil reais no quadro ‘Tem ou não Tem’. Já no ‘Sobe o Som’ a competição fica entre Babu Santana e Chay Suede, que têm a missão de descobrir qual é a música, acompanhados, é claro, da banda ‘Lúcio Mauro e Filhos’.