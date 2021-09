Demi Lovato - Reprodução

11/09/2021

Rio - Demi Lovato busca indícios de vidas extraterrestres no novo trailer do documentário Unidentified with Demi Lovato, que estreará no dia 30 de setembro pela plataforma Peacok, de propriedade da NBCUniversal.

Unidentified mostrará Demi Lovato, juntamente com Matthew Scott Montgomery e sua irmã Dallas Novato embarcando em uma exploração no espaço sideral na busca por OVNI’s (objetos voadores não identificados), com o apoio de especialistas para a missão.

“Tive uma experiência maluca que aconteceu comigo em Joshua Tree. Era uma luz brilhante que se movia de uma forma estranha, diferente de como avião se move. Meu objetivo é descobrir o que realmente aconteceu”, relatou Demi Lovato no trailer.

