Serginho Groisman - Reprodução

Serginho GroismanReprodução

Publicado 11/09/2021 19:10

Rio - O ‘Altas Horas’ deste sábado, dia 11, tem música para todos os gostos. No palco do programa, Serginho Groisman recebe como convidados seis cantores, que apresentam seus sucessos ao público e conversam sobre temas como carreira, amor, time de futebol e família.

fotogaleria

Sidney Magal, que recentemente esteve no elenco de mascarados do ‘The Masked Singer Brasil’, relembra o início de sua trajetória artística, há 55 anos. Ele também fala sobre o filme documental “Me chama que eu vou”, que conta parte desta história. Já o cantor Ritchie dá início a um papo animado com Serginho sobre seus 48 anos radicado no Brasil. O artista comenta a curiosa história da composição “Menina Veneno”, que tem trechos inspirados em cartas escritas pela atriz alemã Marlene Dietrich sobre sua visita ao Rio de Janeiro.Os convidados aproveitam a noite para rememorar algumas lembranças sobre a relação de cada um com suas famílias. Marcos e Belutti destacam suas esposas, a quem consideram companheiras e pilares em suas trajetórias pessoais e profissionais. Kevinho revela que passou longos períodos sem ver o pai, caminhoneiro, mas compensou o tempo de distância levando pai e mãe para morar com ele, após seu sucesso na música. Sidney Magal descreve a emoção de vivenciar a vida de avô da pequena Madalena. Zé Vaqueiro, em sua estreia no ‘Altas Horas’, também entra no papo e fala sobre suas duas maiores referências: sua mãe e sua avó. O cantor ainda divide com todos a alegria da própria experiência de paternidade, como pai do pequeno Daniel.O repertório musical do sábado conta com sucessos como “Tudo indica”, de Marcos & Belutti, “Meu sangue ferve por você”, de Sidney Magal, “Letícia”, de Zé Vaqueiro, “Olha a explosão”, de Kevinho e "Menina Veneno", de Ritchie, entre outros hits entoados pelos artistas presentes. O programa também homenageia o radialista e produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, falecido esta semana, e exibe algumas de suas participações no ‘Altas Horas’.