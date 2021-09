Marcos Mion debocha de apresentação musical de Juliette no Caldeirão - Reprodução

Publicado 11/09/2021 19:51

Rio - Juliette foi a "vítima" da vez de Marcos Mion no quadro "Isso a Globo Mostra", do "Caldeirão", neste sábado (11). Antes de começar a tirar sarro do clipe da campeã do 'BBB 21", o apresentador pediu "autorização" para Caminha (Adriana Esteves), de "Avenida Brasil", se podia zoar a influencer, já que ela tem um poderoso fã-clube, conhecido como Cactos.

"Traz uma autoridade que pode me dar esse aval, para que eu possa falar da Juliette. Não é que eu ache que não dou conta, mas é que estamos com um pouco de medo. Posso falar da Juliette, Carminha?", perguntou o apresentador para a vilã de João Emanuel Carneiro.

No quadro, em homenagem aos Piores Clipes do Mundo, programa que consagrou Mion na era MTV, o apresentador analisou com muito bom humor o clipe de Juliette e Wesley Safadão exibido no último "Criança Esperança", no mês passado.