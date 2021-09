Michel Teló, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos: técnicos do The Voice Kids - Reprodução

Publicado 12/09/2021 13:06 | Atualizado 12/09/2021 13:07

Rio - Neste domingo, dia 12, o ‘The Voice Kids’ vai pôr à prova o coração dos participantes, técnicos, apresentadores e do público. O reality show chega às quartas-de-final com apresentações ao vivo e votação popular na escolha de quem se classifica para a fase seguinte. Agora, restam quatro vozes em cada time. O público vai escolher uma e cada técnico vai salvar mais duas.

Depois que os participantes se apresentarem, será divulgado o resultado de quem os espectadores salvaram e o técnico escolherá um candidato. Os dois integrantes de cada time que não forem escolhidos voltarão para o palco ao final do programa e, assim, cada técnico irá escolher mais um participante para seguir até a semifinal.



Pelo time de Carlinhos Brown, abre a tarde de apresentações a pequena Elis Cristine. Natural de Sete Lagoas (MG), faz bonito quando canta clássicos da MPB, de Caetano Veloso e Chico Buarque ou quando interpreta Michael Jackson.

A flor do norte paraibano Helloysa do Pandeiro desabrocha no palco em seguida. Nascida em Areia (PB), a jovem, de 14 anos, impressiona por seu talento para cantar e tocar o instrumento e brilha tanto no cancioneiro regional, defendendo o legado de João do Vale e Jackson do Pandeiro, quanto no pop do trio Melim. Isabelly Sampaio, de 13 anos, natural do Conceição de Macabu, interior do Rio de Janeiro, que tem brilhado ao cantar clássicos da Bossa Nova, dá sequência à disputa. Depois de ser escolhida por sua interpretação para ‘Chega de Saudade’, ela enterneceu o público com ‘Garota de Ipanema’ e ‘Desafinado’.

O último talento do time do técnico baiano a se apresentar é Sofia Farah. Nascida em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, a menina, de 10 anos, carrega nas veias a verve do rock e já passeou por clássicos de Janis Joplin, Beatles e Cazuza.





A manauara Izabelle Ribeiro, de 14 anos, abre as apresentações do time de Gaby Amarantos. A jovem tem se destacado no programa por seu talento no repertório romântico, interpretando sucessos na voz de Roberto Carlos e Ivete Sangalo. Em seguida é a vez do canto de Izadora Rodrigues ecoar no palco. Nascida em Teodoro Sampaio (SP), ela carrega uma potência vocal impressionante para uma menina de 10 anos e brilha seja cantando sofrência de Simone & Simaria e Maiara & Maraisa ou um forró de Alceu Valença.

Na sequência, o timbre diferenciado de Lua Brunetti invade o palco. A jovem, de 13 anos, nascida em Florianópolis (SC), está escrevendo sua história no programa com apostas nos clássicos de Rita Lee, Stevie Wonder e Dua Lipa. Ruany Keveny encerra a disputa do time da técnica paraense. Nascida em Rio Real (BA), tem 14 anos e começou a cantar num açougue. Mostra versatilidade como quem brinca e não faz esforço ao interpretar Marília Mendonça, Fagner ou Pabllo Vitar.



O talento de Gustavo Bardim, 11 anos, puxa o bonde do time de Michel Teló. Nascido em Guaramirim (SC), está impressionando por seu talento vocal e personalidade para cantar sucessos do sertanejo e do pop internacional. O multi-instrumentista Henrique Bonadio se apresenta em seguida. O garoto, de 13 anos, nascido em Vinhedo (SP), canta e toca como gente grande e está fazendo bonito empunhando a bandeira do rock.

O forró de Laís Menezes é que ganha espaço na sequência. A menina, de 11 anos, nascida em João Pessoa (PB), representa com doçura o Brasil de Luiz Gonzaga e Dominguinhos. E a jovem Maria Victória, de Alto Piquiri (PR), de 12 anos, é quem fecha a disputa do time Teló. É a autêntica representante do sertanejo e cora de orgulho o rosto do seu técnico toda vez que se apresenta, seja pela voz ou pelo impecável figurino com inspiração regional.