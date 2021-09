Gui Araújo e Anitta - Reprodução

Publicado 12/09/2021 15:08

Rio - Gui Araújo foi mais um nome confirmado em "A Fazenda 13". O ex namorado de Anitta e ex-De Férias com Ex foi anunciado através do Tik Tok, na tarde deste domingo (12).

Pelo Instagram, o influenciador já convocou sua torcida. "É verdade esse BILETE Agora é oficial, estou na @afazendarecord, conto com o apoio de vocês"