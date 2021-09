Angélica conheceu Luciano Huck durante as gravações de filme - Reprodução do Instagram

Angélica conheceu Luciano Huck durante as gravações de filmeReprodução do Instagram

Publicado 12/09/2021 17:47

Rio - Segundo dia de competição e novas estreias no palco do ‘Show dos Famosos’. Neste domingo, dia 12, os cantores Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo fazem suas primeiras apresentações na disputa de performances e homenagens a grandes nomes da música brasileira e internacional. Para integrar o júri, Luciano Huck recebe como convidada a apresentadora Angélica, que tem, ao lado de Preta Gil, Boninho e da plateia, a missão de atribuir notas aos números musicais da noite. Vale lembrar que Angélica já confirmou o fim do contrato com a emissora, mas volta à Globo para participar do programa do marido.