Luciano Huck se derrete todo por Angélica no Domingão - Reprodução

Luciano Huck se derrete todo por Angélica no DomingãoReprodução

Publicado 13/09/2021 08:20 | Atualizado 13/09/2021 08:24

Rio - A apresentadora Angélica, de 47 anos, foi a jurada convidada do quadro "Show dos Famosos" do "Domingão". Luciano Huck se derreteu todo pela mulher ao chamá-la ao palco. "Nossa jurada convidada é quem manda em tudo. Dando o ar da sua graça nesse segundo 'Domingão'. Rapaz, estou tão feliz que ela está aqui. É uma das mulheres mais bonitas, mais talentosas, mais inteligentes. Vou ficar falando aqui até... Senhoras e senhores, minha esposa, Angélica", anunciou o apresentador.

fotogaleria

Angélica agradeceu o carinho do marido e desejou sucesso no novo desafio. "Estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa de estar aqui com você nesse palco e feliz de estar nesse quadro do programa que eu amo. Enfim, uma delícia, obrigada, muita sorte pra você. Que seja lindo esse novo ciclo e será porque você merece. Eu te amo, né. Está enxuto, meu cinquentão, gente. Está gato", disse Angélica.



Durante o programa, Luciano Huck também comentou que chama Angélica de "chão". "[Convidados] terão os julgamentos e análises de Boninho, Preta Gil e Angélica. É muito bom chamar de Angélica, né? Eu chamo ela de 'chão'. Ficar falando isso na televisão, mas, enfim, né, Boninho?", disse o apresentador, que também brincou com o fato de Boninho exibir a vida nas redes sociais.

"Mas se bem que o Boninho agora é blogueiro. Fica ele e a Ana Furtado fazendo transmissão ao vivo da cama dos dois todo dia de manhã. Tem ginástica, dança, culinária", brincou.