No 'Domingão', Vitor se caracterizou como Pitty - Globo

Publicado 13/09/2021 10:08

São Paulo - Neste domingo, foi ao ar o segundo “Domingão com Huck”, comandado por Luciano Huck. O momento mais comentado do programa foi o quadro “Show dos Famosos”, que contou com presença de Angélica, Boninho e Preta Gil no júri. Vitor Kley, Wanessa Camargo e Thiago Arancam participaram.



Vitor Kley foi o primeiro a se apresentar e encarnou a cantora Pitty. Tanto a caracterização como a voz do cantor foram elogiadas pelos jurados e também pelos internautas. Ele cantou a música “Admirável Chip Novo”, um dos grandes sucessos da cantora baiana.

Olha só o @VitorKley de @Pitty! Segura essa transformação no meu palco do #Domingão! pic.twitter.com/oec6Ov4htF — TV Globo em (@tvglobo) September 12, 2021

A apresentação de Kley também rendeu diversos memes no Twitter. Alguns internautas chegaram a dizer que a caracterização do cantor era idêntica à da drag queen norte-americana Adore Delano, que ficou conhecida após participar do RuPaul's Drag Race.

Adore Delano performando a Pitty #ShowDosFamosos https://t.co/77Ouogl4io — Augusto do Belão (@WylberthA) September 12, 2021

Campanha pro Vitor Kley lançar carreira de drag queen — Cantor Hialurônico com VitC (@victormesmo) September 12, 2021

Wanessa Camargo foi muito elogiada nas redes sociais por sua apresentação como Celine Dion. Ela cantou “The Power of Love” e surpreendeu pelo alcance vocal e pela performance. “Ela tem uma postura mais elegante. Como é uma música difícil vocalmente, tem que pensar na cara dela, os movimentos, afinação e o timbre dela”, disse Wanessa depois da apresentação.

Por fim, Thiago Arancam deu vida ao cantor Daniel e levou ao palco do Domingão “A Jiripoca Vai Piar”, hit marcante do sertanejo. Aos jurados, ele contou que não é fácil fazer o Daniel. “O romantismo dele, o charme, é o príncipe do sertanejo. Eu tendo a cantar pra fora e ele usa outro artifício. Foi um grande desafio”.

Wanessa saiu vitoriosa da competição com a nota 39.8, seguida por Vitor Kley, com 39.7, e Thiago Arancam, com 39.5.