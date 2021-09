Adriane Galisteu vai apresentar A Fazenda, que começa na próxima terça - Reprodução

Publicado 13/09/2021 16:04 | Atualizado 13/09/2021 17:16

Rio - Estreia, nesta terça-feira, a 13ª edição da ‘Fazenda’, na Record. Após revelar os primeiros sete participantes na semana passada, a emissora divulgou mais três nomes nos últimos dias. Mesmo assim, o elenco ainda não está completo. Para o primeiro programa, foram guardadas mais surpresas. Outros 8 participantes serão apresentados apenas durante a estreia e, de forma similar ao que o ‘Big Brother’ faz com a casa de vidro, o público ainda vai poder escolher mais um participante para integrar o reality, totalizando 21 participantes nesta edição.

A escolha deste novo participante vai acontecer pelo Tik Tok. Enquanto os 20 peões da nova temporada já vão estar na sede, quatro criadores de conteúdo da plataforma vão disputar a última vaga do programa. Os candidatos vão produzir conteúdos e passar por diversos desafios, com o objetivo de aumentar sua popularidade e conquistar votos do público. Durante três dias, o público vai acompanhar o que acontece no local através de lives e, na sexta-feira, dia 17, o vencedor será revelado e chegará à ‘Fazenda’ durante a primeira festa.Apesar de apresentar algumas mudanças no anúncio e na escolha de participantes, a 13ª temporada da ‘Fazenda’ promete não fugir da fórmula de sucesso do programa. Conduzido por Adriane Galisteu, o programa será apresentado por uma mulher pela primeira vez, mas a estrutura segue a mesma. Todos os dias, às 22h45, o público tem encontro marcado com o reality show.Na segunda-feira, acontece a ‘Prova de Fogo’ para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana. Na terça-feira, rola a temida formação da Roça ao vivo. Na quarta-feira, é a vez da Prova do Fazendeiro. Quinta-feira é dia de eliminação. Já a sexta-feira vem com os refrescos e é dia de festa. No sábado e domingo, o programa mostra os melhores momentos da festa e os desdobramentos do fim de semana.Quem se sair melhor nesse desafio de convivência e popularidade ganha, ao final do programa, o prêmio de R$ 1,5 milhão. De acordo com a emissora, o valor pode chegar a até R$ 2 milhões por conta de outras recompensas e prêmios distribuídos ao longo da competição em provas extras ou atividades especiais.Além de Bil Araújo, Liziane Gutierrez, Valentina Francavilla, Dayane Mello, Mileide Mihaile, Mussunzinho, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco e Victor Pecoraro, mais três nomes foram confirmados de sábado a segunda. Entre os novos nomes estão a cantora Fernanda Medrado, a influenciadora digital Marina Ferrari e o influenciador digital e apresentador Gui Araújo.Vale ressaltar que, só de olhar o elenco, o público já espera pelo menos uma polêmica entre Nego do Borel e Gui Araújo. Isso porque o influenciador, que é ex-namorado de Anitta, esteve bem próximo de Duda Reis, ex-noiva do funkeiro, nos últimos meses. Para aumentar ainda mais a rivalidade, Duda fez questão de declarar torcida ao amigo nas redes sociais.