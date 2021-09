Dom Paulo Evaristo Arns - Divulgação

Publicado 13/09/2021 18:51

Rio - A TV Cultura vai exibir nesta quarta-feira (15), às 23h, o documentário 'Coragem! As muitas vidas de Dom Paulo Evaristo Arns'. O filme homenageia o centenário e celebra a obra daquele que é considerado o mais importante cardeal brasileiro do século passado.

O longa, que tem direção de Ricardo Carvalho, traz depoimentos do teólogo Leonardo Boff, do jornalista Chico Pinheiro e do rabino Henry Sobel. A narração é do ator Paulo Betti.

Conhecido por defender de forma implacável os Direitos Humanos e por ter enfrentado o regime militar, Dom Paulo (1921-2016) foi arcebispo de São Paulo por 28 anos. Ao longo de sua trajetória encontram-se feitos como a venda do Palácio Episcopal para a construção de centros comunitários na periferia e a publicação do livro 'Brasil Nunca Mais', que apresenta uma levantamento sobre os presos políticos e desaparecidos.