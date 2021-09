Juliette Freire no TVZ - Reprodução

Juliette Freire no TVZReprodução

Publicado 13/09/2021 21:45

Rio - A Juliette que o Brasil amou e consagrou como campeã do 'BBB 21' está de volta! Estreando como apresentadora do TVZ, do Multishow, a paraibana se arriscou nos nomes de alguns artistas na gravação da vinheta do programa.