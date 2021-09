Evaristo Costa foi demitido da CNN Brasil - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2021 07:39

São Paulo - O jornalista Evaristo Costa desabafou nesta segunda-feira sobre sua demissão da CNN sem aviso prévio. Em seus Stories, do Instagram, o artista respondeu perguntas dos fãs sobre o ocorrido. Ao ser questionado sobre o nível de sua indignação, ele respondeu: "Sendo 0 não indignado e 10 máximo de indignação, minha resposta é 10. Foi um prazer e desprazer maior ainda".

Evaristo também falou sobre o motivo da demissão: "Poderiam alegar o que quisessem, é direito deles demitir. O que nenhuma empresa pode fazer com funcionários corretos é apunhalar pelas costas e de forma desrespeitosa. Quem faz com um, faz com todos".

O jornalista ainda disse que nunca mais voltaria a trabalhar na emissora. "Pela forma desrespeitosa com que me trataram? Não se retrataram. Estão tentando encontrar justificativa pra dizer que desvirtuei minha demissão. E, sinceramente, espero que nunca mais dirijam a mim", disse.

O jornalista ainda afirmou não voltar para a CNN. "Sabendo que eu passaria por esse lamentável ocorrido? Nunca cometeria o mesmo erro", declarou.

Evaristo agora pretende se dedicar a um período sabático e contou que já recebeu propostas de outras emissoras. Ele também não descarta voltar para a Globo e disse que deixou a emissora "com as portas abertas para voltar". "Esperando a ligação do Boninho, ué! Pode ser para ser um confinado também (risos)", brincou.