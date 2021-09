MC Gui é confirmado em ’A Fazenda 13’ - Reprodução Internet

Publicado 14/09/2021 07:53 | Atualizado 14/09/2021 08:02

Rio - O reality show "A Fazenda" anunciou na noite desta segunda-feira mais dois nomes que vão para Itapecerica da Serra: MC Gui e Tiago Piquilo, que faz dupla com Hugo e recentemente ficou em evidência por ter feito uma cirurgia para aumentar o pênis.

MC Gui, de 23 anos, foi o primeiro confirmado da noite. O artista tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais e, em 2013, fez sucesso com a música "Ela Quer". Ele também é conhecido por se envolver em várias polêmicas. Em 2016, chegou a ser detido por dirigir em alta velocidade sem habilitação.

Ele também foi impedido de viajar sem autorização da Justiça após ter sido flagrado em um cassino clandestino, em março deste ano. O jogador Gabigol também estava no local. "Vamos nessa, família. Contamos com vocês", disse o cantor no Twitter após ser confirmado.

Já o cantor sertanejo Tiago Piquilo, que faz dupla com Hugo, foi confirmado depois. Recentemente, o artista se destacou nas redes sociais por ter se submetido a uma cirurgia peniana. Ele também terminou recentemente seu namoro com a cantora Tânia Mara.