Inês Brasil é expulsa de ’A Fazenda’Reprodução Internet

Publicado 14/09/2021 08:51

Rio - Inês Brasil fez uma divertida participação na pré-estreia de "A Fazenda", na Record, na noite desta segunda-feira. Convidada para conhecer a sede do reality show, Inês chegou em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, toda produzida e animada. No esquete, ela interagiu com os animais e agradeceu a oportunidade de estar ali.

Mas a passagem da cantora pela "Fazenda" foi breve. Na brincadeira, ela acabou sendo expulsa do local por um segurança. Ainda assim, ela continuou agradecendo a oportunidade. Os internautas, no entanto, não ficaram nada felizes com a "expulsão" de Inês.

"Carelli por favor, coloca a Inês Brasil na fazenda 14, por favor!!!", disse uma pessoa nas redes sociais. "Se tem uma pessoa que deveria entrar para a A Fazenda é a Inês Brasil, ela merecia muito", disse outro telespectador. "Dá pra trocar o MC Gui pela Inês Brasil?", perguntou uma pessoa.