Publicado 14/09/2021 10:35

São Paulo - Tiago Leifert anunciou que vai deixar a Globo após o final da próxima temporada do "The Voice Brasil". Dessa forma, a emissora precisa arranjar alguém para apresentar o "BBB 22" e o nome de Tadeu Schmidt é um dos cotados para a função. Segundo o site Notícias da TV, o apresentador do "Fantástico" teria ganhado ainda mais força para assumir o reality show.

Além de ser a vontade de alguns setores da Globo colocar Tadeu à frente do "BBB", o mercado publicitário também teria gostado dessa possibilidade. Quatro representantes de empresas que fizeram ações de merchandising na casa mais vigiada do país teriam tido uma reação positiva com a possibilidade do jornalista assumir esse posto.

A Globo estaria sem pressa para definir quem vai ser o novo apresentador do "BBB", mas alguns fatores seriam favoráveis para a escolha do apresentador do "Fantástico". Ele é visto como simpático e querido pelo público, além disso, também teria obtido bons resultados em uma pesquisa de aceitação feita pela Globo.

Desde que estreou no Brasil, o "BBB" é apresentado por jornalistas, Pedro Bial e Tiago Leifert. Essa é uma tradição que a Globo pretenderia manter, pois no reality show podem surgir alguns temas importantes e sérios, com os quais um jornalista saberá lidar.