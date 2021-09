Simone e Simaria comentam avião que caiu em Piracicaba - Reprodução

Publicado 14/09/2021 15:09 | Atualizado 14/09/2021 15:18

Rio - Simone e Simaria levaram um grande susto enquanto participavam do "Encontro", na manhã desta terça-feira. Ainda no camarim, as irmãs começaram a receber mensagens de amigos sobre a queda de um avião em Piracicaba.

"A gente estava ali no camarim e começamos a receber um monte de ligações de amigos, de artistas, preocupados achando que estávamos dentro do avião que acabou de cair", disse Simone no "Encontro". A cantora acredita que a confusão tenha acontecido por conta da sigla do jato.

"Não sei se pelo fato da sigla atrás ser SM, só que no nosso jato é S&S, de Simone & Simaria. Confundiram e começou essa notícia se espalhar de que a gente estava dentro do jato", completou a artista. Simaria reforçou: "Amigos ligando, chorando, achando que a gente estava dentro do jato. A gente tem muita coisa pra cumprir ainda, em nome de Jesus", disse.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira. A aeronave caiu no bairro Santa Rosa, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. As sete pessoas que estavam no avião bimotor morreram.