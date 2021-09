O musical 'Cinderela' chega ao Amazon Prime Video no dia 3 de setembro - Divulgação/Amazon Prime Video

O musical 'Cinderela' chega ao Amazon Prime Video no dia 3 de setembroDivulgação/Amazon Prime Video

Publicado 14/09/2021 16:54

Rio - Um sapatinho de cristal, uma fada madrinha e um príncipe encantado. Os três principais elementos da tradicional história de Cinderela não mudaram, mas a nova versão do filme, recém-estreada no Prime Video, veio para bagunçar todos os clichês. Protagonizada pela musa do pop internacional Camila Cabello, a produção traz uma pegada progressista e com elementos feministas para o clássico conto de fadas infantil.

fotogaleria

Apesar da inovação. Cinderela ainda é um filme sem muita profundidade, com um roteiro previsível e alguns clichês inevitáveis. Mesmo assim, o longa cumpre o papel de entreter e ainda traz seis acertos importantes em relação à adaptação da história aos tempos atuais.



Confira seis acertos do filme



1) Desta vez, a Cinderela sabe muito bem o que quer. Diferente do que costumamos ver na história original, a Cinderela moderna tem um objetivo claro. E sem papo de príncipe! O sonho da nova Cinderela é se firmar como empreendedora e ter sua própria marca de roupas. Toda sua saga gira em torno de criar condições ideais para que possa trabalhar como estilista de moda.

2) Apesar de não ter grandes motivações enquanto personagem, o príncipe é um grande apoiador da Cinderela. Subvertendo um pouco a dinâmica tradicional, em que é a Cinderela quem serve de suporte para os sonhos do príncipe, o filme mostra um jovem disposto a ajudar a amada a realizar seus sonhos.

3)A trilha sonora do filme orna com o que ele representa, ou seja, modernidade. Logo no começo da história - sem dar spoilers -, Cinderela e outros personagens já começam a cantar versos de músicas conhecidas e que, de forma surpreendente, se encaixam perfeitamente com a dinâmica da cena.

4) A fada madrinha é um caso à parte. Um dos elementos mais esperados dessa versão, a fada madrinha é um homem. Interpretado por Billy Porter, a fada madrinha não deixa a desejar em nada aos seus pares femininos. O personagem traz estilo, elegância e ainda é responsável por uma das melhores cenas do filme.

5)Subvertendo mais uma vez a dinâmica tradicional, a relação de Cinderela com sua madrasta é um dos maiores acertos do novo filme. Dessa vez, assim como Cinderela têm seus objetivos muito bem definidos, a madrasta também tem motivos mais plausíveis para agir da forma que age. A rixa entre as duas, portanto, vai além da rivalidade feminina e mostra que elas têm bem mais em comum do que imaginam.



6) E, por fim, a diversidade salta aos olhos na nova produção. E diversidade em tudo! Seja nos discursos e posicionamento dos personagens ou na escolha do elenco. No filme, personagens negros e representantes da comunidade LGBTQIA+ ocupam lugares de destaque pela primeira vez.