Segunda temporada de Love LifeReprodução Internet

Publicado 14/09/2021 19:37

Rio - A HBO MAX confirma a data de estreia da segunda temporada de LOVE LIFE: dia 28 de outubro, os três primeiros episódios estarão disponíveis na plataforma. A série continuará ambientada na cidade de Nova York, mas agora a narrativa se concentrará na jornada do personagem Marcus Watkins, vivido pelo ator William Jackson Harper, indicado ao Emmy.

Harper viverá o protagonista que sai de uma relação de muitos anos com uma mulher, e retorna para o mundo dos solteiros. O personagem se vê mergulhado de volta na busca pela realização romântica que ele pensava que já havia encontrado. A temporada de dez episódios continua com três episódios em 4 de novembro, e termina com quatro episódios em 11 de novembro.As personagens da primeira temporada, interpretadas pelas atrizes Anna Kendrick, Zoë Chao, Peter Vack, Sasha Compére e Nick Thune, também aparecerão nos novos episódios, cujo elenco ainda conta com Jessica Williams, Chris "Comedian CP" Powell, Punkie Johnson, Janet Hubert, Jordan Rock, Maya Kazan, Leslie Bibb, John Earl Jelks, Arian Moayed, Kimberly Elise, Ego Nwodim e Blair Underwood. A narração fica sob responsabilidade do ator Keith David.