Publicado 14/09/2021 20:23 | Atualizado 14/09/2021 20:26

Rio - Ele está entre nós! O humorista Rico Melquiades, que participou do "De Férias com o Ex" foi confirmado em "A Fazenda 13" na noite desta terça-feira (14). Solange Gomes também está no reality.

"É OFICIAL! A nossa peoa Solange Gomes está confirmada em "A Fazenda". A partir de hoje, nós da equipe da Solange Gomes, estaremos aqui diariamente compartilhando cada momento em suas redes sociais. Contamos com todos vocês pra chegarmos na grande final! #TeamSolange", escreveu Solange no Instagram.

"Foi difícil segurar esse segredo, mas... o furacão @ricoof aqui acaba de chegar na #Fazenda13. Agora ele é peão! Que esse novo desafio traga um capítulo surpreendente. Será uma oportunidade de mostrar o Rico Melquiades além das emoções à flor da pele. Meu desejo é entregar para vocês mais entretenimento de qualidade e aquilo que vocês gostam: treta e fofoca, agora com um toque de sensatez", escreveu Rico nas redes sociais.

