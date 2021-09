Adriane Galisteu faz sua estreia em ’A Fazenda 13’ - Reprodução

Publicado 15/09/2021

Rio - Adriane Galisteu fez sua estreia no reality show "A Fazenda", da Record, na noite desta terça-feira. A apresentadora chegou cheia de empolgação para fazer seu primeiro contato com os peões e até usou seu antigo bordão, mas acabou ficando no vácuo. "Acorda, meu povo", disse Galisteu para os participantes em seu primeiro contato.

Os peões, então, começaram a cantar uma música em homenagem ao programa e a própria apresentadora. "A Galisteu chegou. A Galisteu chegou. A Fazenda", cantaram. Empolgada, a apresentadora relembrou o bordão de seu antigo programa no SBT, "Charme". "Parece que a gente até ensaiou. Fazenders, não digam alô, digam...", iniciou a apresentadora, esperando que os participantes completassem a frase.

Todos ficaram em silêncio. Depois gritaram "A Fazenda", pensando que teriam que responder algo relacionado ao programa. No entanto, o bordão era "Não diga alô. Diga 'como vai, Galisteu?'". "Tudo bem que foi 'A Fazenda', mas era como vai Galisteu. Na próxima, a gente acerta", lamentou.

Em seguida, Galisteu pediu para os peões levantarem as mãos, mas acabou ficando no vácuo novamente. "Eu quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita", disse a apresentadora. Ninguém esboçou reação.

"Ninguém foi. Vou de novo. Escutem eu falar primeiro. Quero saber quem está com sangue nos olhos para disputar os R$ 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita eita", repetiu. Alguns peões tiveram reações tímidas e Adriane Galisteu avisou que quer ver todo mundo com "sangue nos olhos".

"Tá bom. Tão animados. É estreia. Gostei da animação. Até porque tem R$ 1,5 milhão para o vencedor e mais R$ 500 mil em prêmios durante toda a temporada. É pra vir com vontade. Quero vontade de vocês!", pediu.