Dayne desabafa com Medrado - Reprodução

Dayne desabafa com MedradoReprodução

Publicado 15/09/2021 08:17 | Atualizado 15/09/2021 08:19

Rio - Dayne Mello, ex-participante do "Gran Fratello", o "Big Brother" italiano, foi a protagonista da primeira treta de "A Fazenda 13". Ela se enrolou toda durante a divisão dos participantes entre baia e sede e acabou trocando farpas com MC Gui e Rico Melquíades.

fotogaleria

"Então, eu gostaria de ficar na baia para conhecer mais os meus amigos e dormir naquela cama supermacia, e também o que for para ser vai ser, não é um problema", disse Dayane, confundindo a baia com a sede. De forma irônica, Melquíades disse: "Ela pediu para ir pra baia, vai conseguir". "Não, estou votando nela porque ela votou em mim", completou. Rico recebeu o apoio de MC Gui.

"Se forem votar em mim agora, normal que eu vou votar em vocês também na próxima vez, então tenham muita cautela", disse Dayane. "Comigo que você está falando?", perguntou MC Gui. A modelo concordou.

Depois de entender que tinha trocado os termos, Dayane lamentou a atitude dos peões. "Eles vão tentar me tirar dessa casa, mas não vão conseguir", disse. Ela também afirmou para Medrado que recebeu um tratamento diferenciado. "As pessoas vão querer me botar para fora porque, de certa forma, eles acham que eu não tenho direito. Tipo assim: 'Ela, veio lá da Itália'".

A ex-panicat Aline Mineiro rebateu a fala de Dayane. "Ô, Dayane, acho que não tem nada a ver, cara. Cada um aqui tem suas inseguranças pessoais", disse. "É um direito dela", defendeu Medrado. Mais tarde, Dayane se entendeu com Rico na cozinha. "Você ficou chateado? Espero que esteja tudo bem porque gosto de você", afirmou.