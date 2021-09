Alexandre Borges é desmascarado no ’The Masked Singer’ e revela ser a Onça-Pintada - Globo/Kelly Fuzaro

Alexandre Borges é desmascarado no ’The Masked Singer’ e revela ser a Onça-PintadaGlobo/Kelly Fuzaro

Publicado 15/09/2021 08:31

Rio - Alexandre Borges foi desmascarado na noite desta quinta-feira e revelou ser a Onça-Pintada do programa "The Masked Singer", da TV Globo. O ator perdeu o embate para o Girassol, que ainda mantém a sua identidade preservada. Eduardo Sterblitch acertou no palpite. Já a cantora Simone ficou chocada com a revelação. "Gente, eu não sabia".

fotogaleria

Alexandre Borges cantou "O Vira" e "La Bamba". Ele se emocionou no programa. "Pessoas maravilhosas, elenco lindo. Estou muito curioso para saber quem são esses talentos maravilhosos. Foi uma experiência incrível para mim", disse. "É um programa para a família. É uma alegria e a gente estava precisando", completou.

Eduardo Sterblitch perguntou se ele fez algum laboratório para a movimentação do personagem no palco. "O figurino é uma parte fundamental para a gente. Quando você vê, dá aquela química e fala: 'Uau'", disse Alexandre Borges.