Victor Pecoraro em ’A Fazenda 13’Reprodução

Publicado 15/09/2021 11:55

Rio - O reality show "A Fazenda 13" mal começou e já tem participante que pode deixar a disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. De acordo com o tarólogo Val Couto, que jogou as cartas nesta quarta-feira, o ator Victor Pecoraro vai passar por um problema de saúde e terá que deixar o reality show rural da Record.

"Vai começar a ter uma tosse muito seca, mas não é Covid-19. Vejo o Victor passando por esse problema lá dentro. Pode ser uma gripe ou um problema de alergia muito forte, que pode provocar a saída dele do programa", prevê o vidente, conforme as cartas.

Um dos acertos de Val Couto foi a participação de Valentina Francavilla no reality. A previsão foi anunciada durante uma live no dia 12 de agosto. No dia 12 de setembro, a ex- participante do "Programa do Ratinho", do SBT, foi confirmada como uma das integrantes do reality rural.