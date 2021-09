Alexandre Borges - Reprodução/Globo

Alexandre BorgesReprodução/Globo

Publicado 15/09/2021 12:43 | Atualizado 15/09/2021 13:24

Rio - Após ser eliminado do "The Masked Singer Brasil", o ator Alexandre Borges participou do programa "Encontro", da Rede Globo, na manhã desta quarta-feira. Mascarado como onça-pintada no reality musical, ele falou sobre a experiência inusitada.

fotogaleria

"Nunca me imaginei em um programa como este. Achei um formato que traz leveza, como precisamos nesta fase", contou ele, que ainda falou sobre a relação do animal que representou nas performances na televisão.

"Fiz a minissérie 'Amazônia', da Gloria Perez, em que tive que gravar com uma onça. O set tinha que ficar todo em silêncio para a realização da cena", lembrou ele.