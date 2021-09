Gui Araújo e Anitta - Reprodução Internet

Publicado 15/09/2021 13:24

De acordo com Gui, o namoro com a cantora acabou porque eles tinham obrigações profissionais das quais não poderiam abrir mão para continuarem juntos. "Foi um dos motivos que não deu certo, ou eu teria que largar mão de tudo ou ela. Nenhum dos dois faria isso. Ela já sabia que ia mudar [de país] e eu estava com contrato com outra emissora e tinha um programa diário", revela.

Ele completa que não pensava em lagar a carreira para viver com Anitta, pois está em um bom momento profissional e prestes a realizar alguns sonhos. "E eu estou em um momento legal, quase conseguindo dar um negócio bacana para minha família, não podia abrir mão assim. Não sou mais novinho, tenho 34 anos. Estou muito focado em uma parada que às vezes eu vejo que está quase chegando", continua o ex-participante de "De Férias com o Ex".

Gui Araújo também relembra o começo do relacionamento com Anitta. Ele conta que o romance começou na primeira semana de pandemia e fala que eles não queriam ser vistos indo um para casa do outro para não serem cancelados, por isso o influenciador ficou uma temporada morando na casa da funkeira. Ele garante que se deu bem com a Poderosa desde o início, mesmo com essa mudança às pressas.