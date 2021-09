Tiago Piquilo revelou para colegas de confinamento que reatou com Tânia Mara - Reprodução

Publicado 15/09/2021 14:35 | Atualizado 15/09/2021 14:35

Rio - Tiago Piquilo afirmou em "A Fazenda 13" que voltou a namorar com a cantora Tania Mara após fazer a cirurgia para aumentar o pênis. O cantor sertanejo fez a revelação durante um papo que aconteceu nesta quarta-feira (15).



Segundo o sertanejo, os dois estão juntos há sete meses. Porém, o relacionamento de Tiago e Tânia Mara terminou em julho deste ano, quando o cantor chamou atenção na web por realizar uma cirurgia de aumento peniano. Tiago explicou que a cantora ficou assustada com a repercussão e pediu para encerrar o namoro.

"A gente está junto, sim. A gente tá namorando, sim, há sete meses. Imagina, você estar com um cara e no dia seguinte acordar com o nome envolvido em todas as matérias, as pessoas brincando e levando para o lado da gozação? Imagina se fosse com você sendo minha namorada? Não iria te causar um susto ou vergonha? Por mais que você tenha conversado sobre isso", comentou o peão.