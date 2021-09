Climão entre Dayane Mello e Nego do Borel em A Fazenda 13 - Reprodução

Publicado 15/09/2021 16:57

Rio - A relação entre Nego do Borel e Dayane Mello em "A Fazenda 13" não começou da melhor forma. Depois de acariciar o rosto da peoa e ser cortado pela ex-BBB Itália, Nego do Borel constrangeu Dayane ao falar das suas orelhas nesta quarta-feira (15).



Em uma conversa sobre modificações estéticas no corpo, Dayane relembrou que se sentia insegura na infância por causa das orelhas. Nego do Borel, então, comentou que percebeu uma diferença. "Caraca, tua orelha é uma mais aberta que a outra", disse Nego do Borel com olhos arregalados e a mão na boca.

Constrangida, Dayane evitou comentar o assunto e o peão insistiu. "Olha aqui, olha reto. Essa orelha aqui dela é mais aberta que essa aqui", disse Nego do Borel. Com um clima ruim na conversa, Aline Mineiro cortou Nego do Borel. "Meu filho, olha para essa mulher, não [tem argumento]", elogiou Aline.