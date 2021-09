Arcrebiano participou do BBB 21, No Limite e agora encara o reality rural - Reprodução

Publicado 15/09/2021 15:50 | Atualizado 15/09/2021 15:59

São Paulo - Em apenas um ano, Arcrebiano (ou Bil) participou de três realities. O primeiro, foi eliminado na segunda semana e esteve em meio a polêmicas devido a Karol Conká no 'BBB 21', no segundo, pediu para sair por causa de problemas de saúde em 'No Limite' e agora, está em 'A Fazenda' e promete ir até o fim.

Durante conversa com Victor Pecoraro, Bil disse que este é o último reality show que irá participar. "É o meu último, é desgastante mano, não é fácil não. E eu fiz os três maiores", disse o modelo. Ele também disse que manteve amizades do BBB 21 e que fez uma sugestão para a campeã, Juliette.

"No último eu mantive as amizades, com a Juliette, com a Sarah, com o Gil, são os que eu converso ainda. A galera até vê, declarou torcida para mim, mas a gente não se fala muito. Antes de vir pra cá eu falei com a Juliette, falei com ela, perguntei: 'e aí, você acha que rola?'", comentou. A web não perdoou e agradeceu pela decisão de Bil, dizendo que "o povo brasileiro agradece".

Bil dizendo que esse é o último reality que participa, a gente agradece! #AFazenda13 pic.twitter.com/oTu9Ki1Oyz — lovatelli (@luanreality) September 15, 2021

Bil afirma que esse é seu último reality show pic.twitter.com/fF7TcdEIlz — (@RadarBBB) September 15, 2021

victor: “você não manteve amizade com ninguém nesse último reality?”

bil: “no último eu mantive… com a juliette, com a sarah, com o gil… Antes de vir pra cá eu falei com a juliette po, perguntei e ai.. cê acha que rola?” pic.twitter.com/4JleScXYzm — (@mamicita) September 15, 2021

Bil avisa que esse é o último reality dele, eu ouvi um amém #AFazendaa13 — kah (@kabiscoiteira) September 15, 2021

o bil falando que esse é o ultimo reality dele, só se for o ultimo desse anopic.twitter.com/XhDxJ4rNzy — pauIin topolino (@krueIlaconka) September 15, 2021