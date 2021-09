Debora Bloch como Lúcia em Segunda Chamada - Globo/Mauricio Fidalgo

Rio - Sucesso de crítica na primeira temporada, a série 'Segunda Chamada' acaba de estrear sua continuação no Globoplay. Na produção, Debora Bloch vive Lúcia, uma professora de português, que volta à Escola Estadual Carolina Maria de Jesus após um divórcio.

"Nessa segunda temporada, o grande problema da escola é a falta de alunos e o risco de ser fechada por causa disso. Lúcia vai estar empenhada em trazer alunos para a escola e assim impedir o fechamento. Ela vai trazer pessoas em situação de rua e se envolver com esses alunos e suas questões", adianta a atriz que, por sua interpretação na primeira temporada da obra, foi eleita Melhor Atriz pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).Com temas de grande relevância social e que dialogam com muitos dos principais problemas enfrentados no país atualmente, Debora defende que a série tem uma missão que vai além do entretenimento. "A série é sobre educação, mas principalmente sobre pessoas que não tiveram acesso a ela. O público vai entrar em contato com personagens que são invisíveis na nossa sociedade e que a gente não costuma ver retratados na TV", declara a atriz.E, por sinal, a nova temporada de 'Segunda Chamada' também traz um outro tema muito importante e ainda pouco abordado na dramaturgia: a vida dos alunos em situação de rua. Debora explica que para discutir o assunto foi necessário mostrá-lo sem os tabus comumente atribuídos a ele."Fizemos um trabalho bastante realista. A série trata do assunto sem preconceito ou julgamento, que é como acredito que deve ser tratado. Essas pessoas se tornam invisíveis para a sociedade, são desumanizadas e isso precisa ser mudado. Aprendi muito fazendo essa temporada e lidando com esse assunto. E espero, do fundo do meu coração, que as pessoas em situação de rua se sintam representadas", explica.Com uma nova fase da série, portanto, Debora Bloch também teve que passar por uma nova fase de preparação. Para seguir dando vida a Lúcia, a atriz conta que a rotina de ensaios foi intensa."Tivemos muitas leituras e ensaios, mas a novidade foi a pesquisa e os encontros para conhecer a realidade da população em situação de rua. Tivemos palestras com pessoas que trabalham com essa população e também conversas com algumas pessoas que vivem nas estradas. Aprendi muito com esse processo, e acho que fui transformada por ele', reflete Debora, que também mostra gratidão por voltar a gravar depois de passar um longo período em um isolamento social mais restritivo."Depois de um ano de confinamento, voltar ao set foi um alívio e um alento. Com toda a dificuldade que é gravar na pandemia, poder voltar ao nosso trabalho foi muito bom. Foi uma alegria", comemora a atriz.