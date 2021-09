Modelo dividiu com colegas de confinamento detalhes de seu relacionamento com Renato Gaúcho - Reprodução

Modelo dividiu com colegas de confinamento detalhes de seu relacionamento com Renato Gaúcho Reprodução

Publicado 15/09/2021 18:58

Rio - A modelo e ex-banheira do Gugu, Solange Gomes, abriu o jogo sobre o seu namoro com o técnico Renato Gaúcho, na tarde desta quarta-feira (15), em "A Fazenda 13". Os dois viveram um relacionamento intenso no início da década de 90.



fotogaleria

Em conversa com Gui Araújo e Medrado no quarto da sede, Solange deu detalhes de como a relação impulsionou a sua carreira. "Com um tempo acabou [o namoro] e eu fui capa da Playboy. Fui capa da revista em cima desse relacionamento e as portas foram se abrindo. Fui correndo atrás das coisas. Da revista para o carnaval e do carnaval até chegar na banheira [do Gugu]. Nunca fui acomodada", disse Solange.

A peoa não citou o nome de Renato Gaúcho, mas revelou aos peões que falava do técnico do Flamengo. Bem resolvida, Solange Gomes disse que espera ver Renato no comando da Seleção Brasileira de Futebol. "Hoje ele é técnico do Flamengo e espero que em breve da Seleção Brasileira. Se Deus quiser", completou.

Em sua autobiografia, Solange Gomes relembrou momentos quentes com o treinador do Flamengo. Segundo a musa da década de 90, Renato Gaúcho gostava de transar em lugares inusitados. "Renato gostava de transar em lugares exóticos. Uma vez aconteceu na Ponte Rio-Niterói", escreveu.